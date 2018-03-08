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- Казалось бы, так просто проявить внимание без условностей. А 8
марта для большинства – натужный повод и обязаловка
Российский журналист и блогер.
все материалы автора →
Казалось бы, так просто проявить внимание без условностей. А 8
марта для большинства – натужный повод и обязаловка
Сегодня 19.33 | комментариев: Хочешь сделать женщине
приятное – у тебя для этого есть 365 дней в году, а в каждом
дне – 24 часа для поцелуя, объятья, нежного слова, милого
сюрприза, предложения помощи. Любой. Просто чтобы облегчить жизнь.
Ты же ее любишь? Она тебе нужна? Неважно кто – мама, жена,
подруга и так далее. Они в нас нуждаются. А мы – в них. Казалось
бы, так просто проявить внимание без условностей.А 8 марта для
большинства – натужный повод и обязаловка. Отстрелялся –
ходи спокойно. Да и праздник этот для меня отдает сексизмом. Но.
Если вдруг какая-то женщина ждет чего-то именно в этот день от вас,
то почему бы и нет?Давайте пробовать строить нашу жизнь из мелочей,
ведь из них и вырисовывается главный рисунок – рисунок нашего
отношения к человеку.Смотрю я сегодня на улицах. Плетутся
поздравлять. Да вместо этого одного пожухшего тюльпанчика раз в
году – лучше помоги сумку донести тяжелую в обыкновенный день
и посуду помой. И не огрызнись лишний раз на нее, когда плохое
настроение.В общем, любите и берегите друг друга. Независимо от
праздников, родственных связей, ориентации, вероисповедания и
лунного календаря.И будьте счастливыми. Жизнь одна. Коротка до
безобразия. Хотя бы по кусочку счастья-то мы заслужили, ну?А иногда
нужно лишь одно слово от одного человека. Кто знает, как отдается
наше слово в сердце другого?И мира. Всем нам мира и покоя.
Источник: Александр Тверской / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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