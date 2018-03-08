случай произошел в Славянске Донецкой области Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "8 марта 2018 года возле города Славянска Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1879959715348159 Национальная полиция и военная служба правопорядка ВСУ выясняют обстоятельства, приведшие к инциденту. "Этот низкий поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", – заявили в штабе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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