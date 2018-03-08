Кандидат в президенты РФ подчеркивает, что хочет посетить Крым гуманитарной миссией

"Это очередная глупость, как ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой удивительный ответ" , - сказала Собчак "РИА Новости" во время одиночного пикета у здания Госдумы.

Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым . Однако украинское посольство в России опровергает информацию об обращении Собчак .

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение Ксении Собчак посетить Крым , отметив, что въезд на остров для проведения кампании в нелегитимных выборов - шизофрения.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым .