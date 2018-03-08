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Собчак назвала глупостью внесения ее в базу "Миротворца"
08.03.2018 20:05
Собчак назвала глупостью внесения ее в базу "Миротворца"
Кандидат в президенты РФ подчеркивает, что хочет посетить Крым гуманитарной миссией
Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак назвала глупостью внесения его имени в базу сайта "Миротворец".
Собчак назвала глупостью внесения ее в базу "Миротворца" Фото: kp.ua

"Это очередная глупость, как ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой удивительный ответ", - сказала Собчак "РИА Новости" во время одиночного пикета у здания Госдумы.

Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в КрымОднако украинское посольство в России опровергает информацию об обращении Собчак.

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение Ксении Собчак посетить Крым, отметив, что въезд на остров для проведения кампании в нелегитимных выборов - шизофрения.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым.

Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" во время поездки в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, телеведущая в 2014-м оправдывала оккупацию Крыма. По словам представителя Собчак Ксении Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого репортажа конце мая - начале июня 2014 года, а постановление украинского Кабмина о порядке посещения полуострова появилось только в следующем году.

  • ГПСУ начала проверку информации о незаконном посещении Крыма Ксенией Собчак
  • Климкин о Собчак: Въезд в Крым для проведения кампании в нелегитимных выборах - это шизофрения
  • Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым

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