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Главарь боевиков "ЛНР" заявил, что готов вести прямой диалог с украинской стороной
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08.03.2018 20:08
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Террористическая организация "ЛНР" готова вести прямые переговоры с
украинской стороной для урегулирования конфликта на Донбассе,
однако Киев этого не хочет, убежден атаман боевиков "ЛНР" Леонид
Пасечник. Пасечник: Мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым
столом Фото: lug-info.com "К сожалению, на сегодняшний день такой
возможности нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов
вести такой диалог", – подчеркнул Пасечник. Он напомнил,
что переговоры ведутся только в минском формате, однако некоторые
пункты Минских соглашений, по мнению Пасечника, поставлены "под
серьезный удар"."Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к
диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом.
Любая война всегда заканчивается миром, и чем меньше потерь при
движении к этому миру – я имею в виду, людских, каких-то
материальных, разрушенных заводов, фабрик, жилых домов, школ,
садиков и так далее – тем лучше", – добавил атаман
"ЛНР". В апреле 2014 года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения,
регламентирующие дозволение конфликта на Донбассе, были
подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня,
отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех
заложников, а также восстановление полного контроля над
государственной границей со стороны правительства Украины в
Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт
соглашений полностью пока не выполнен.Дипломатические
переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней
контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в
нормандском формате – с участием представителей Украины,
Франции, Германии и России.
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