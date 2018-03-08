Террористическая организация "ЛНР" готова вести прямые переговоры с украинской стороной для урегулирования конфликта на Донбассе, однако Киев этого не хочет, убежден атаман боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. Пасечник: Мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом Фото: lug-info.com "К сожалению, на сегодняшний день такой возможности нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог", – подчеркнул Пасечник. Он напомнил, что переговоры ведутся только в минском формате, однако некоторые пункты Минских соглашений, по мнению Пасечника, поставлены "под серьезный удар"."Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом. Любая война всегда заканчивается миром, и чем меньше потерь при движении к этому миру – я имею в виду, людских, каких-то материальных, разрушенных заводов, фабрик, жилых домов, школ, садиков и так далее – тем лучше", – добавил атаман "ЛНР". В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие дозволение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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