8 марта в 22.05 в Риме состоится матч 1/8 финала Лиги Европы, в
котором "Лацио" примет киевское "Динамо". "ГОРДОН" проведет
текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке "Динамо" ожидает встречи с "Лацио"
Фото: ЕРА //
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"Поединок пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме. Главный арбитр
встречи – Иван Кружляк (Словакия)."Лацио" пробилось в 1/8
финала Лиги Европы благодаря победе над румынским "Стяуа". В
Бухаресте итальянцы уступили со счетом 0:1, но затем разгромили
"Стяуа" в ответном матче в Риме – 5:1."Динамо" в 1/16 финала
Лиги Европы встречалось с греческим АЕК. В Греции была
зафиксирована ничья 1:1, в Киеве – ничья 0:0. "Динамо" прошло
в следующий раунд благодаря большему количеству голов, забитых на
чужом поле.Матч начнется с минуты молчания в честь капитана
"Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31
года.
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