Генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль 1 мая займет пост главы полицейской службы Европейского союза – Европола. Де Болль была выбрана из списка подходящих кандидатов, предложенного правлением Европола Фото: ЕРА В данный момент де Болль является генеральным комиссаром федеральной полиции Бельгии. На новую должность она была выбрана из списка подходящих кандидатов, предложенного правлением Европола.Исполнительный директор Европола обычно назначается на четырехлетний срок, до 1 мая 2018 года эти обязанности исполняет Роб Уэйнрайт.Штаб-квартира Европола находится в Гааге. Ведомство занимается координацией работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшением информационного обмена между национальными полицейскими службами.Основные направления деятельности Европола – борьба с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, отмыванием преступных капиталов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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