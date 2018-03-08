Слова о "политической шизофрении" были самой мягкой реакцией Киева на попытку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак получить согласие на поездку в оккупированный Крым, отметил российский публицист Александр Невзоров. Невзоров: Украинская сторона, любя Ксению, долго думала Фото: wikipedia.org "Она запросила, все чин чином. Но это – примерно как заранее подать в женскую консультацию, в местное РОВД (районный отдел внутренних дел. – ) заявку на изнасилование", – заявил он.По словам публициста, "украинская сторона, любя Ксению, долго думала, как бы сформулировать поделикатнее ее инициативу"."Наконец назвала ее политической шизофренией, и надо сказать, действительно, это было самое мягкое из только, что можно было придумать, потому что да, действительно, въехать на оккупированную территорию для того, чтобы там генерировать выборные процессы президента другой страны, – это действительно, в принципе, примерно так и называется", – считает Невзоров.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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