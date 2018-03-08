Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что принимал участие в столкновениях с милицией во время Майдана, в результате которых сгорел Парковый мост. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парковый мост восстановлен после Революции достоинства Фото: uk.wikipedia.org "Я руководил целой группой людей, спалил мост, по которому я ходил 40 с лишним лет своей жизни. Вот этот мостик влюбленных. Это происходило под моим чутким руководством… Все помнят человека в балаклаве, который кричал: "Зажигайте!.." – заявил Пальчевский.По его словам, решение принять участие в Майдане он принял осознанно, изначально понимая, что столкновений с силовиками избежать не удастся.Парковый мост (или мост влюбленных) в Киеве сгорел в январе 2014 года в результате стычек между митингующими и "Беркутом". Весной 2014 года мост был восстановлен за средства общины города Коломыя Ивано-Франковской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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