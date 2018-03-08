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|Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
|08.03.2018 20:45
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Кандидат в президенты РФ подчеркивает, что хочет посетить Крым гуманитарной миссиейКандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак назвала глупостью внесения его имени в базу сайта "Миротворец".
Фото: kp.ua
"Это очередная глупость, как ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой чудный ответ", - сказала Собчак "РИА Новости" во время одиночного пикета у здания Госдумы.
Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Однако украинское посольство в России опровергает информацию об обращении Собчак.
Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение Ксении Собчак посетить Крым, отметив, что въезд на остров для проведения кампании в нелегитимных выборов - шизофрения.
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым.
Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" во время поездки в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, телеведущая в 2014-м оправдывала оккупацию Крыма. По словам представителя Собчак Ксении Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого репортажа конце мая - начале июня 2014 года, а постановление украинского Кабмина о порядке посещения полуострова появилось только в следующем году.