История моего члена перебила формулу Штайнмайера. Нардеп Кива
03.10.2019 16:53
Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал "Стране" скандал с тем, что он якобы мастурбировал во время заседания Верховной Рады, и назвал видео, разлетевшееся вчера по соцсетям, фейком.
"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа.
И на этот фейк многие повелись.
Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что...
Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью.
Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал Илья Кива "Стране".
Отметим, что видео, на котором надреп дотрагивается до половых органов во время заседания парламента появилось в сети 2 октября. Сообщалось, что якобы Кива мастурбировал после переписки с моделью из Одессы.