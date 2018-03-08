Беспилотные фуры Tesla проделали путь из Невады в Калифорнию, сообщил основатель компании Илон Маск. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Предполагается, что фура сможет проезжать около 800 км при полной загрузке в 36 тонн Фото: Tesla / Twitter "Первая поездка грузовика Tesla Semi. Везли аккумуляторные батареи с Гигафабрики, которая находится в горах Невады, на автомобильный завод в Калифорнии", – написал Маск. First production cargo trip of the Tesla Semi heavy duty truck, carrying battery packs from the Gigafactory in the Nevada mountains to the car factory in California Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 7, 2018 в 11:23 PST Маск показал первый беспилотный электрогрузовик Tesla Semi Truck в ноябре 2017 года.Планируется, что фура сможет проезжать около 800 км при полной загрузке в 36 тонн и на максимальной для нее скорости. Стоимость автомобиля не уточняется. Компания планирует начать его производство в 2019 году.Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.В настоящий момент компания производит только легковые автомобили, часть из них оснащена автопилотом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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