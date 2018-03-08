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|Беспилотные электрические грузовики Tesla доставили первые грузы
|08.03.2018 21:10
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First production cargo trip of the Tesla Semi heavy duty truck, carrying battery packs from the Gigafactory in the Nevada mountains to the car factory in CaliforniaПубликация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 7, 2018 в 11:23 PST
Маск показал первый беспилотный электрогрузовик Tesla Semi Truck в ноябре 2017 года.Планируется, что фура сможет проезжать около 800 км при полной загрузке в 36 тонн и на максимальной для нее скорости. Стоимость автомобиля не уточняется. Компания планирует начать его производство в 2019 году.Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.В настоящий момент компания производит только легковые автомобили, часть из них оснащена автопилотом.
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