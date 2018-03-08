Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук утверждает, что съемочная группа программы "Схемы" нарушила его право на неприкосновенность частной жизни. В редакции считают уголовное производство давлением со стороны политика. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Медведчук регулярно посещает Москву как представитель Украины по вопросу освобождения заложников Фото: EPA Расследуются сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни), заявили в столичном главке.1 декабря 2017 года Печерский суд обязал полицию начать уголовное производство в отношении журналистов, снимавших прилет Медведчука на частном самолете из Москвы.Автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая написала в Facebook, что начало уголовного производства является "неудачной попыткой банального давления на редакцию"."Сейчас мы правовым способом добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, совершивших физическое набег на нашу съемочную группу близко аэропорта Киев, помешав их законной журналистской деятельности. Одному из них Нацполиция Киева уже вручила подозрение. Очевидно, что "завести дело" на наших журналистов – это ответный шаг Медведчука", – отметила Седлецкая.По ее словам, Медведчук – лицо публичное, официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников, следовательно, его поездки в Москву и обратно нельзя считать частным делом."Схемы" сообщали, что Медведчук – единственный человек в стране, которому власть позволяет прямые перелеты в РФ под предлогом участия в переговорном процессе, однако он иногда возит в Москву бизнесменов и депутатов, которые не имеют отношения к освобождению заложников. https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10156321080142652 7 ноября 2017 года журналист Михаил Ткач сообщил, что охрана Медведчука препятствовала работе съемочной группы "Радіо Свобода" в аэропорту Киев. Авто съемочной группы с регистратором заблокировали, чтобы помешать снять прилет самолета из России и выход Медведчука из терминала.Журналисты опубликовали видео инцидента, а также само расследование.По факту препятствования работе съемочной группы открыто уголовное производство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что производство схемы уголовное съемочной Теги: политика