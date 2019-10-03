В четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Рассказываем, что о нем известно.

Биография Алексея Данилова

Алексей Мячеславович Данилов родился 7 сентября 1962 года в г. Красный Луч Луганской области.

В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности "Ветеринар", в 1999 получил диплом Луганского педагогического университета им. Шевченко по специальности "Учитель всемирной истории". Чуть позже Данилов окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля по специальности магистр менеджмента, а также Луганский институт внутренних дел МВД Украины.

Женат, имеет четырех детей и двух внучек.

Профессиональную карьеру Данилов начинал с должности ветеринара-фельдшера подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод.

После службы в армии работал в зооуголке в парке культуры и отдыха им. Первого мая города Ворошиловграда (нынешний Луганск). Данилов также был председателем кооператива.

С июля 1994-го по сентябрь 1997 года Данилов занимал должность мэра Луганска. На момент назначения ему был 31 год.

В 1999-2002 гг. работал старшим преподавателем кафедры менеджмента Восточноукраинского национального университета им. Даля. В том же 2000 году Данилов был советником Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

В 2002-2005 гг - заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

А с 4 февраля по 11 ноября 2005 года Алексей Данилов занимал должность председателя Луганской облгосадминистрации.

В 2004 году Данилов был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко.

С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года был народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". На время выборов был заместителем директора Европейского института интеграции и развития и членом Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

23 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Волонтер Семен Какабаев отмечал связи Алексея Данилова с местными криминальными кругами (в частности, с "Доброславом") и с Партией регионов и ее многолетним представителем в области Александром Ефремовым.

В то же время журналист Сергей Иванов, который тоже родом из Луганска, называет обвинения Какабаева откровенно фейковыми. Особенно о членстве Данилова в Партии регионов и связях с Ефремовым, который, по версии Иванова, выбивал нынешнего секретаря СНБО с должностей в Луганской области.

В качестве доказательства также отмечается, что в 2004 году Данилов, наоборот, руководил штабом "Нашей Украины" в Луганске и противостоял "регионалам".

После прихода к власти Владимира Зеленского Данилова сватали в главы Луганской ОГА. Связующим звеном между ним и президентом называют руководителя предприятия "Квартал-концерт", бизнес-партнера Зеленского Максима Ткаченко.

Ткаченко родом из Луганска, возглавляет Зе-команду в этом регионе, до 2014 года развивал концертное агентство в Луганской области и был знаком со всеми представителями местных элит. Сейчас Ткаченко прошел в Раду под № 25 списка "Слуга народа". А Данилова назначили в СНБО.

Что в декларации

Согласно декларации о доходах за 2018 год, Данилов владеет квартирой в Киеве и жилым домом в Киевской области. Ездит новый секретарь СНБО на автомобиле Lexus RX 350 2012 года выпуска. За прошедший год семья Данилова заработала 1 млн 257 тыс. грн. На счетах в банках Данилов держит чуть более 7 тыс. грн, а наличными хранит 47,5 тыс. долл. и около 118 тыс. грн.

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