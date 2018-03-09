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Сийярто заявил, что приветствует присутствие наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье. Их там нет
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09.03.2018 01:57
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что серия
нападений на венгерское меньшинство в Закарпатской области
беспокоит его "все больше". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сийярто: Ожидаем, что украинские власти будут
гарантировать безопасность венгров Фото: ЕРА Обсуждая с главой
Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ), нардепом от Блока
Петра Порошенко Василием Брензовичем ситуацию с безопасностью в
Закарпатской области, Сийярто отметил, что его "все больше
беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство"."Мы ожидаем,
что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из
Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей
ОБСЕ в Закарпатье", – сказал министр.6 марта ОВКЗ
потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию
ОБСЕ.Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27
февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей
Князев сообщил, что правоохранители задержали пять
человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный
организатор-иностранец находится в розыске". Министр
иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о
поджогах "торчат российские уши".
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