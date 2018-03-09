Таможенные тарифы на ввоз стали и алюминия, которые одобрил президент США Дональд Трамп, начнут действовать в конце марта. Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, Европейского союза, Турции, Южной Кореи и Японии. Трамп: Мы хотим защитить наших рабочих Фото: EPA "Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет", – отметил американский руководитель.Трамп назвал это "вопросом национальной безопасности"Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, которое может быть продлено."Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки понесут производители Китая, Европейского союза, Турции, Южной Кореи и Японии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки трамп сша ввоз турции южной Теги: деньги