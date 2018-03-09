Дочь ректора горного государственного университета в Санкт-Петербурге Владимира Литвиненко, Ольга, считает, что ее активность в странах Балтии уже отразилась на участии отца в президентской кампании Владимира Путина. Ольга Литвиненко получила польское гражданство Фото: currenttime.tv "Совладельцев холдинга "ФосАгро"... называю "теневыми кассирами Путина", – заявила она.Помимо Владимира Литвиненко, холдингом руководят его бизнес-партнеры Андрей Гурьев и Игорь Антошин."Об этом я уже говорила в парламенте Литвы и сейчас готовлю юридическую экспертизу для рабочей группы по включению вышеперечисленных лиц в санкционный список. Гурьев уже находится в так называемых "кремлевских списках", – рассказала Ольга Литвиненко.Одной из своих достижений она назвала решение разместить питерский штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина не в горном университете, а также то, что ее отец не руководит штабом единолично.Литвиненко утверждает, что в 1997 году ее отец написал Путину кандидатскую диссертацию о рыночных отношениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Владимир Литвиненко руководит университетом с 1994 года. В его декларации за 2016 год указан доход в 195,7 млн руб. (примерно $3,3 млн).Ольга Литвиненко получила польское гражданство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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