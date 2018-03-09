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При строительстве станции метро в Риме обнаружили дом военачальника I–II веков нашей эры
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09.03.2018 02:44
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На глубине 12 метров под станцией метро "Амба Арадам" в итальянской
столице строители обнаружили дом военачальника площадью 300 м².
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Исследователи планируют демонтировать строение Скриншот: MiBACT.TV
/ YouTube Дом находится близко от недавно найденных преторианских
казарм, на глубине 12 метров под станцией метро "Амба Арадам".
Исследователи считают, что это был дом военачальника.Строение
планируют демонтировать, чтобы воссоздать его в другом месте
заново.Руководитель археологического наследия в Риме Франческо
Просперетти заявил, что уже связался с национальным органом по
борьбе с коррупцией с целью помочь сохранить целостность
находки.Издание The History Blog пишет, что дом, вероятно,
принадлежал генералу времен императора Адриана. Это первая
обитель военного командира, когда-либо найденная в Риме.Дом был
площадью около 300 м², в нем 14 комнат. Полы в здании были украшены
черно-белой мозаикой с цветочными мотивами, стены украшены фресками
и мраморной плиткой. Комнаты располагались вокруг квадратного
атриума, в центре которого археологи нашли остатки фонтана. Одна из
комнат, вероятно, отапливалась.Как и казармы, дом был заброшен и,
вероятно, во второй половине III века разрушен.ВИДЕОВидео: MiBACT.TV /
YouTube
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