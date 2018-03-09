Cтраны ЕС обсудят, как новые пошлины США на импорт стали и алюминия, повлияют на европейскую промышленность, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Ле Мэр: В торговой войне нет победителей Фото: EPA "В торговой войне нет победителей", – отметил он.По словам Ле Мэра, Франция обсудит со странами Евросоюза ввод пошлин и их последствия для европейской промышленности. France regrets announcements of @realDonaldTrump on steel & aluminum tariffs. There are only losers in a trade war. With our EU partners, we will assess consequences on our industries and agree appropriate response. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 березня 2018 р. 8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Глава Белого дома объяснил это защитой национального производителя. Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, ЕС, Турции, Южной Кореи и Японии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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