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|09.03.2018 02:52
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France regrets announcements of @realDonaldTrump on steel & aluminum tariffs. There are only losers in a trade war. With our EU partners, we will assess consequences on our industries and agree appropriate response.— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 березня 2018 р.
8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Глава Белого дома объяснил это защитой национального производителя. Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, ЕС, Турции, Южной Кореи и Японии.
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