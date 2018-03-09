Родить для государства ребенка – "величайшая и подлейшая глупость", отметил российский публицист Александр Невзоров. Так он прокомментировал планы президента РФ Владимира Путина улучшить демографическую ситуацию в стране. Невзоров: Весь этот демографический экстаз предельно подлый Фото: Alexander Nevzorov / Facebook "Весь этот демографический экстаз, который сегодня предлагается, он по сути, предельно подлый. Потому что это государство вдруг начинает ласковым голосом ворковать: "А родите мне еще одного солдатика". Этот человек, который родится, на фиг государству не будет нужен никогда до той минуты, когда его труп не надо будет уложить где-нибудь на вокзале Грозного, до той минуты, пока он не начнет платить налоги", – заявил он.По словам Невзорова, разговоры о положительном влиянии рождаемости и демографии являются бредом."Вы посмотрите, какая сумасшедшая, адская рождаемость в Африке. Сейчас ни один континент не в состоянии соперничать с Африкой по рождаемости. И эта демография решает какие-нибудь вопросы? Эта демография приносит что-нибудь, кроме всплеска бедствий, разрастания нищеты, голода, глупости и тирании, которая там творится", – отметил публицист.Он считает, что родить для государства ребенка – это "величайшая и подлейшая, вероятно, глупость"."Это такие мечты директора мясокомбината, когда скот уже будет, до такой степени заражен идеей воспроизводства, что будет этим заниматься прямо на мясокомбинате плечом к плечу: Чем нас больше в этих забойных камерах отстойных, чем выше наше единство, тем крепче наш союз. Вот эта демографическая идея, которую они пропагандируют, она абсолютно безответственна и абсолютно убийственна", – заявил Невзоров.1 марта Путин выразил мнение, что продолжительность жизни россиян нужно повысить до более чем 80 лет.11 сентября 2017 года глава минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян достигла рекордного возраста – 72,5 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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