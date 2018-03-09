Возле федерального суда Александрии в штате Вирджиния 8 марта протестующий бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Видео инцидента опубликовал телеканал NBC News. Мужчина с седой бородой, в темных очках и шапке держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и "Грязные деньги". "Это твой флаг! Российский флаг! Ты продал Америку россиянам. Сколько ты за это получил?", – обратился активист к политконсультанту. | Активист обвинил Манафорта в предательстве интересов США Фото: EPA Офис спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в сговоре против Соединенных Штатов, банковских махинациях и незаконной лоббистской деятельности. Рассмотрение дел по существу начнется 10 июля в федеральном суде Александрии в штате Вирджиния и 17 сентября в федеральном суде Вашингтона. Политтехнолог заявляет о своей невиновности.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Политтехнолог якобы разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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