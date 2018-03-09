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"Это твой флаг!" В Манафорта возле суда бросили российский триколор. Видео
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09.03.2018 03:23
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Возле федерального суда Александрии в штате Вирджиния 8 марта
протестующий бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба
президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Видео инцидента
опубликовал телеканал NBC News. Мужчина с седой бородой, в темных
очках и шапке держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и
"Грязные деньги". "Это твой флаг! Российский флаг! Ты продал
Америку россиянам. Сколько ты за это получил?", – обратился
активист к политконсультанту. | Активист обвинил Манафорта в
предательстве интересов США Фото: EPA Офис спецпрокурора Роберта
Мюллера обвиняет Манафорта в сговоре против Соединенных
Штатов, банковских махинациях и незаконной лоббистской
деятельности. Рассмотрение дел по существу начнется 10 июля в
федеральном суде Александрии в штате Вирджиния и 17
сентября в федеральном суде Вашингтона. Политтехнолог
заявляет о своей невиновности.В 2000-х годах
Манафорт консультировал украинскую Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По
данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США,
что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с
2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера
Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина.
Политтехнолог якобы разработал стра
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