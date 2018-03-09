15 марта, за три дня до президентских выборов в РФ, телеканал "Настоящее время" покажет фильм о приходе к власти Владимира Путина. Видеоанонс материала размещен на YouTube телеканала. Сообщается, что в фильме покажут "уникальную кинохронику", снятую режиссером Виталием Манским 26 марта 2000 года, в день первой победы Путина на президентских выборах. Манский заявляет: "В 2018-м уже нет Путина. Это уже не человек, так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон". Режиссер выразил надежду, что после просмотра фильма 18-летние россияне смогут "изменить парадигму этого абсолютно беспросветного российского Первые президентские выборы Путин выиграл в 2000 году Фото: ЕРА (архив) Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). видео Видео: Настоящее Время / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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