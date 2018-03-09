Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний в ближайшее время, отметил президент США Дональд Трамп. Трамп принял предложение Ким Чен Ына о встрече Фото: EPA Глава Белого дома отметил, что руководитель КНДР во время недавних переговоров с представителями Южной Кореи говорил "о денуклеаризации, а не просто о заморозке ядерных испытаний". Ким Чен Ын якобы пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом."Большой прогресс, но санкции останутся в силе, пока не будет достигнуто соглашение. Планируется встреча!", – написал президент США. Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 марта 2018 г. 8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило Reuters.Спикер Белого дома Сара Сандерс рассказала Bloomberg, что время и место встречи определят позже.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США часто расширяли санкции против Пхеньяна.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах".5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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