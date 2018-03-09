В Балканском регионе у НАТО могут возникнуть проблемы, связанные с Россией, отметил командующий силами Альянса в Европе Кертис Скапарротти. Скапарротти: Регион, по которому я сейчас обеспокоен – это собственно Балканы Фото: ЕРА "Регион, по которому я сейчас обеспокоен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", – сказал он.На Балканском полуострове располагаются Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.Из них членства в НАТО не имеют лишь Сербия и Босния и Герцеговина.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО необходимо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки регион нато это скапарротти сейчас Теги: мир