Власти Германии и Швеции обеспокоены увеличением количества грузинских искателей убежища. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после переговоров с главой Европейского совета Дональдом Туском заверил, что Тбилиси займет "чрезвычайно активную позицию" по этому вопросу. Маргвелашвили пообещал отреагировать на замечания европейских партнеров Фото: president.gov.ge Глава МВД Германии Томас де Мезьер назвал "тревожным" увеличение количества искателей убежища из Грузии. Его шведский коллега Морган Йоханссон отметил, что грузины вторые в стране после сирийцев по запросам на убежище.Маргвелашвили после переговоров с президентом Европейского совета Дональдом Туском заверил, что правительство Грузии займет "чрезвычайно активную и ответственную позицию по всем вопросам, которые были поставлены нашими партнерами".О приостановлении безвиза на встрече в Брюсселе не говорилось, но власти Грузии призвали проводить специальные информационные кампании, ужесточить контроль за выдачей загранпаспортов и усилить сотрудничество с правоохранительными органами стран ЕС.Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. Евросоюз оставил за собой право приостанавливать безвиз, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.В июле в МВД Грузии сообщали, что около 3 тыс. граждан страны, которые воспользовались открытой границей с ЕС, не вернулись на родину в установленные сроки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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