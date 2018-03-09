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На Запорожском железорудном комбинате произошел пожар: пострадали шесть шахтеров
09.03.2018 04:49
Во время пожара на Запорожском железорудном комбинате под землей, на глубине 640 метров, находились 80 шахтеров.   | На комбинате создали комиссию для выяснения причин пожара Фото: zgrk.com.ua Во время пожара под землей, на глубине 640 метров, находились 80 шахтеров. Возгорание ликвидировали работники Криворожского военизированного горноспасательного отряда, отметила пресс-служба предприятия.Шесть сотрудников комбината получили ожоги первой и второй степени тяжести. Их госпитализировали. Для выяснения обстоятельств и причин пожара создали специальную комиссию.В YouTube выложили видео с места происшествия.ВИДЕОВидео: goforua

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