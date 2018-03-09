Первые слова гимна Украины должны нести позитивный посыл, отметил народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич. Шуфрич хочет внести одну правку в текст украинского гимна Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По словам парламентария, когда-то он уже предлагал немного изменить начало гимна Украины, но его за это раскритиковали."В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо "Ще не вмерла України і слава, і воля" может напишем: "Буде вічно Україна, її слава і воля", – пояснил нардеп.По мнению Шуфрича, если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл."Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", – уточнил он.С 1991 года Украина использует в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна". Музыкальное оформление Верховная Рада утвердила в январе 1992 года, а текст – в марте 2003-го. Оригинальную строчку "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля" заменили на "Ще не вмерла України і слава, і воля". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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