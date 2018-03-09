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"Мы должны быть запрограммированы на жизнь". Шуфрич предложил изменить слова украинского гимна
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09.03.2018 05:21
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Первые слова гимна Украины должны нести позитивный посыл, отметил
народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич. Шуфрич
хочет внести одну правку в текст украинского гимна Фото: Сергей
Крылатов / Gordonua.com По словам парламентария, когда-то он уже
предлагал немного изменить начало гимна Украины, но его за это
раскритиковали."В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю
коллегам, может внесем еще одну: вместо "Ще не вмерла України і
слава, і воля" может напишем: "Буде вічно Україна, її слава і
воля", – пояснил нардеп.По мнению Шуфрича, если поменять
первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл."Мы
должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что
еще не умерли", – уточнил он.С 1991 года Украина использует в
качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила
Вербицкого "Ще не вмерла Україна". Музыкальное оформление Верховная
Рада утвердила в январе 1992 года, а текст – в марте 2003-го.
Оригинальную строчку "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля"
заменили на "Ще не вмерла України і слава, і воля".
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