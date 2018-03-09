Двухмоторный самолет Piper с двумя людьми на борту разбился при попытке взлететь с аэропорта Ларедо в американском штате Техас. Самолет упал после взлета Фото: Cuate Santos / Laredo Morning Times Инцидент произошел сразу после взлета. Из левого мотора пошел дым, и пилот попытался вернуть борт на взлетно-посадочную полосу.На опубликованном видео видно, как самолет врезался в землю, после чего место падение накрыло черным дымом.Причины авиакатастрофы расследуются.Издание пишет, что владельцем самолета был Роберт Маршалл, руководитель авиафирмы из Бруни (Техас), занимающейся чартерным обслуживанием пассажиров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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