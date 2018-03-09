Оккупационные власти Крыма будут "сгонять людей" на выборы президента РФ, уверен председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Чубаров призвал игнорировать волеизъявление, организованное оккупантами Фото: Рефат Чубаров / Facebook "Москва делает все для того, чтобы именно в Крыму все показатели были намного выше, чем собственно в самой России. Для них это очень важно, потому что Путин хочет показать миру, мол, это повторное утверждение результата того, что они называют референдумом 16 марта 2014 года и следовательно они будут сгонять людей", – отметил он.Чубаров напомнил, что в действующем законодательстве РФ, которое распространено на оккупированный Крым, "нет уголовного или административного преследования за то, что люди не пошли на выборы"."Понятно, что на некоторых предприятиях могут быть конкретные последствия – увольнения и так далее, но в то же время мы особенно обращаемся к крымским татарам и не только к ним. Мы говорим о том, что это тот бастион, где вы должны выдержать до конца", – сказал председатель Меджлиса.Чубаров добавил, что оккупанты попытаются создать телевизионную картинку "массовой явки крымских татар на выборы"."Мы сегодня имеем десятки сигналов, как готовятся журналистские группы, которые будут расставлены по участкам, вероятно, там где компактно проживают крымские татары. Они уже формируются из местных коллаборантов. Они будут показывать, как люди массово прибывают на участки и, что наконец крымские татары, которые в 2014 году не поняли, насколько это хорошо, что Россия захватывает Крым, теперь опомнились", – пояснил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что чубаров марта выборы будут Теги: крымский конфликт