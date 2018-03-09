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Дочь "теневого кассира Путина" хочет включить его в санкционный список
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09.03.2018 07:29
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Дочь ректора горного государственного университета в
Санкт-Петербурге Владимира Литвиненко, Ольга, считает, что ее
активность в странах Балтии уже отразилась на участии отца в
президентской кампании Владимира Путина. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Ольга Литвиненко получила польское
гражданство Фото: currenttime.tv "Совладельцев холдинга
"ФосАгро"... называю "теневыми кассирами
Путина", – заявила она.Помимо Владимира Литвиненко
холдингом руководят его бизнес-партнеры Андрей Гурьев и Игорь
Антошин."Об этом я уже говорила в парламенте Литвы и сейчас готовлю
юридическую экспертизу для рабочей группы по включению
вышеперечисленных лиц в санкционный список. Гурьев уже находится в
так называемых "кремлевских списках", – рассказала Ольга
Литвиненко.Одним из своих достижений она назвала решение разместить
питерский штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина не в
горном университете, а также то, что ее отец не руководит штабом
единолично.Литвиненко утверждает, что в 1997 году ее отец написал
Путину кандидатскую диссертацию о рыночных отношениях в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Владимир Литвиненко
руководит университетом с 1994 года. В его декларации за 2016 год
указан доход в 195,7 млн руб. (примерно $3,3 млн).Ольга Литвиненко
получила польское гражданство.
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