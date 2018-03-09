В Украине необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение государственной границы, отметил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5 тыс. грн вместо 3,4 тыс. Фото: dpsu.gov.ua По его словам, принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" является революционным с точки зрения предоставленных пограничникам полномочий.При этом Слободян отметил, что ГПСУ предлагала и будет в будущем настаивать на введении уголовной ответственности за нарушение государственной границы."Но даже тот факт, что административная ответственность в виде штрафа увеличена – это уже очень большой шаг вперед. За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5 тыс. грн (до этого было 3,4 тыс. грн. – ), если группа лиц – 13,6 тыс. грн", – сообщил он.Слободян рассказал, что новый закон позволяет пограничникам конфисковать средства, которые использовались для переправки контрабанды или нелегальных мигрантов."Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых очень часто жители Закарпатья через реку перемещают сигареты... Если едет фура и в ней, например, десять килограммов янтаря, фура тоже может быть конфискована", – уточнил он.Документ также дает право пограничникам взимать штрафы по безналичному расчету за незаконное посещение временно оккупированных районов, а не через суд, как это делалось ранее."Если у человека нет денег на карточке или человек не желает платить, у него есть право осуществить это в течение 15 дней после пересечения границы. Но если он этого не сделает, информация будет нам предоставлена – в дальнейшем этот человек будет должен уплатить штраф", – пояснил Слободян.Законопроект № 5442 был одобрен парламентом 27 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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