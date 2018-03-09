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В Украине увеличат штрафы за незаконное пересечение границы – Слободян
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09.03.2018 08:08
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В Украине необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение
государственной границы, отметил спикер Госпогранслужбы Олег
Слободян. За незаконное пересечение границы штраф теперь будет
составлять 8,5 тыс. грн вместо 3,4 тыс. Фото: dpsu.gov.ua По его
словам, принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения
пограничной безопасности государства" является революционным с
точки зрения предоставленных пограничникам полномочий.При этом
Слободян отметил, что ГПСУ предлагала и будет в будущем настаивать
на введении уголовной ответственности за нарушение государственной
границы."Но даже тот факт, что административная ответственность в
виде штрафа увеличена – это уже очень большой шаг вперед. За
незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5
тыс. грн (до этого было 3,4 тыс. грн. – ), если
группа лиц – 13,6 тыс. грн", – сообщил он.Слободян
рассказал, что новый закон позволяет пограничникам конфисковать
средства, которые использовались для переправки контрабанды или
нелегальных мигрантов."Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых
очень часто жители Закарпатья через реку перемещают сигареты...
Если едет фура и в ней, например, десять килограммов янтаря, фура
тоже может быть конфискована", – уточнил он.Документ также
дает право пограничникам взимать штрафы по безналичному расчету за
незаконное посещение временно оккупированных районов, а не через
суд, как это делалось ранее."Если у человека нет денег на карточке
или человек не желает платить, у него есть право осуществить это в
течение 15 дней после пересечения границы. Но если он этого не
сделает, информация будет нам предоставлена – в дальнейшем
этот человек будет должен уплатить штраф", – пояснил
Слободян.Законопроект № 5442 был одобрен парламентом 27
февраля.
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