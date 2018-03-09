Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с
авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс. Затем он в течение
нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма.
Беспилотник провел мониторинговый полет над зоной АТО Фото:
CivMilAir / Twitter Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером
10-2043 вылетел с авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс, где
пролетел вдоль линии разграничения.Затем он в течение нескольких
часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма. В районе
Севастополя самолет приблизился к берегу на расстояние около 30 км,
в районе Алупки – на 34 км.Подобные полеты американскими ВМС
осуществляются регулярно. Последний зафиксирован 27 февраля.
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