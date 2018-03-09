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Отравление Скрипаля. В Госдепартаменте США призвали дождаться окончания расследования Великобритании
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09.03.2018 08:39
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Государственный департамент США не располагает информацией об
ответственных за отравление бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля в британском городе Солсбери. Госдепартамент США: Позволим
британцам найти ответы, от которых мы и будем отталкиваться
Фото: ЕРА "Я не могу комментировать гипотетические вопросы. В
настоящий момент мы не знаем, кто ответственен за эту атаку. Мы
уважаем британское правительство, которое выполняет расследование.
Расследование продолжается, и я не намерена забегать вперед.
Позволим британцам найти ответы, от которых мы и будем
отталкиваться", – заявила Нойерт.4 марта 2018 года в Солсбери
в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его
дочь. В полиции и разведке Британии считают,
что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне,
сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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