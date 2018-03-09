Рабочее название фильма, продюсером которого выступит режиссер
"Клана Сопрано" Дэвид Чейз, – "Множество святых из Ньюарка". Чейз
будет продюсером картины и соавтором сценария Фото: ЕРА Рабочее
название фильма – "Множество святых из Ньюарка". Действие
ленты разворачивается в период беспорядков 1960-х годов между
афроамериканцами и итальянцами.Производством фильма займутся вместе
компания New Line Cinema и телеканал HBO. Сам Чейз будет
продюсером картины и соавтором сценария. Он примет участие и в
выборе режиссера.Сериал "Клан Сопрано" выходил на американском
канале HBO с 1999 по 2007 год. Он рассказывает о лидере мафиозного
клана Тони Сопрано, который начал ходить к психотерапевту для
разрешения своих жизненных неурядиц. Сериал завоевал 21 премию
"Эмми" и пять премий "Золотой глобус".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира