В ходе Паралимпиады разыграют 80 комплектов наград в шести
дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных
видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее. Паралимпиада продлится
до 18 марта Фото: ЕРА В ходе Паралимпиады, которая продлится до 18
марта, разыграют 80 комплектов наград в шести
дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и
горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее.Украину на
соревнованиях представит 31 спортсмен.
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