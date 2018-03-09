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"Дело идет к весне". В Украине в ближайшие дни ожидаются дождь, мокрый снег, туман – синоптик
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09.03.2018 09:18
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В течение 9–10 марта Украина будет находиться под влиянием
атлантических влажных воздушных масс, следовательно в стране
ожидаются периодические осадки, заявила синоптик Наталья Диденко.
Синоптик: Осадки будут чередоваться с прояснениями Фото: ЕРА
"Украина в пятницу–субботу будет находиться под влиянием
атлантического влажного воздуха, следовательно ожидаются
периодические небольшие осадки. Дождь, мокрый снег, туман. Однако
осадки не будут затяжными или тотальными, а будут чередоваться с
прояснениями", – написала Диденко.Она также предупредила, что
складывается благоприятная ситуация для возникновения
гололеда."Температура воздуха порадует на западе и юге
Украины – днем +5...+12°, в Крыму до +14°. На остальной
территории 0...+4°", – продолжила синоптик.Согласно ее
прогнозу, в Киеве 9 марта утром без осадков, днем и вечером
"набегут влажные облака"."Ночью 10 марта осадков больше. Днем в
субботу будет преобладать влажная погода. Температура в столице:
0...-2°, днем +2...+4°. И хотя сейчас облачная влажная погода, все
равно дело идет к более высоким градусам, к настоящему теплу, к
любимой весне", – сообщила синоптик.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1996253740404594
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