В течение 9–10 марта Украина будет находиться под влиянием атлантических влажных воздушных масс, следовательно в стране ожидаются периодические осадки, заявила синоптик Наталья Диденко. Синоптик: Осадки будут чередоваться с прояснениями Фото: ЕРА "Украина в пятницу–субботу будет находиться под влиянием атлантического влажного воздуха, следовательно ожидаются периодические небольшие осадки. Дождь, мокрый снег, туман. Однако осадки не будут затяжными или тотальными, а будут чередоваться с прояснениями", – написала Диденко.Она также предупредила, что складывается благоприятная ситуация для возникновения гололеда."Температура воздуха порадует на западе и юге Украины – днем +5...+12°, в Крыму до +14°. На остальной территории 0...+4°", – продолжила синоптик.Согласно ее прогнозу, в Киеве 9 марта утром без осадков, днем и вечером "набегут влажные облака"."Ночью 10 марта осадков больше. Днем в субботу будет преобладать влажная погода. Температура в столице: 0...-2°, днем +2...+4°. И хотя сейчас облачная влажная погода, все равно дело идет к более высоким градусам, к настоящему теплу, к любимой весне", – сообщила синоптик. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1996253740404594 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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