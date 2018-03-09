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Кива: Порошенко без “Народного фронта” и без поддержки Авакова не усидел бы на своем стуле и дня!
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09.03.2018 09:26
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Глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра
внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в интервью основателю
издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что, "будучи
непримиримыми", президент Украины Петр Порошенко и министр
внутренних дел Арсен Аваков зависят друг от друга. Кива: Любая
история – это история прежде только договоренности Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Я думаю, что это действительно два
центральных политика, которые сумели сконцентрировать в своих
руках, в первую очередь, силовые структуры. И, конечно же, они друг
другу диктуют условия, и любая история – это история прежде
только договоренности. Поверьте мне, они же и зависят друг от
друга. ...То есть нужно четко понимать: будучи непримиримыми, они
также зависят друг от друга. Потому что как президент без
"Народного фронта" и без поддержки министра внутренних дел не
усидел бы на своем стуле и дня!" – сказал он.Кива подчеркнул,
что это его субъективное мнение."Потому что на сегодняшний день все
то, что происходит в стране, перестало быть даже понятным, а стало
больше аморальным", – отметил экс-советник главы
МВД."Украинская правда" сообщала, что 17 октября 2017 года
Порошенко и Аваков провели "не всегда корректный"
разговор из-за палаток, установленных участниками акции
протеста на улице Грушевского в Киеве. Президента якобы
интересовало не кто поставил палатки под Верховной Радой, а кто
допустил их установку.В ноябре Аваков назвал передергиваниями и
спекуляциями комментарии в соцсетях по поводу его отношений с
Порошенко.
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