Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа" - Ред.) заявил, что нет никакой необходимости в проведении общенационального референдума по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом политик высказался в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Закон о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в Комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - заявил Богдан Яременко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил как положительный факт начало дискуссии относительно закона об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря. По словам главы МИД, данная дискуссия нужна для того, чтобы украинцы начали понимать, "насколько высокой может быть цена мира".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал новый, еще более масштабный обмен пленными, который должен состоятся уже на следующей неделе. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил Вадим Пристайко.

Правда, с кем именно планируется обмен с ОРДЛО или Россией, глава МИД не уточнил.

Напомним, что 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, между которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

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