На Донбассе от пули снайпера погиб шпион полка "Азов" 23-летний уроженец Львовской области Юрий Луговский. Луговский был активным участником Революции достоинства, участвовал в боях за Иловайск Фото: mvs.gov.ua "От пули вражеского снайпера погиб наш товарищ Баррет. Для нас он был другом и братом и останется одним из героев, отдавших свою жизнь за Украину. Но хуже только то, что пока такие люди, как Баррет, с оружием в руках защищают покой и свободную жизнь украинцев, основная масса наших соотечественников просто игнорирует войну. Для них легче верить в аморфное перемирие и успокаивать себя этим, в то время, как за мир и спокойствие в Украине гибнут наши друзья и собратья", – говорится в сообщении "Национального корпуса". https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1568156613300531 Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что воин погиб ночью 9 марта от выстрела снайпера.Луговский родился в 1994 году в Червонограде Львовской области. Он был военнослужащим воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Он был активным участником Революции достоинства, участвовал в боях за Иловайск.Волонтер Роман Синицын назвал Луговского одним из лучших разведчиков "Азова"."Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. То минировал, то выслеживал, лежал днями в "лежках", возвращался с трофеями. На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, затем "Азов". О Баррете ходил легенды даже в полку, между своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все", – написал Синицын на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/romabra/posts/10204037849342667 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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