Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что общался с главой "Офицерского корпуса" только по вопросам освобождения людей на Донбассе. Также террорист заявил, что на связи с террористами находятся "группы сопротивления" по всей Украине, которые "борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами и готовы действовать". Захарченко: Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира Фото: EPA "С Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я часто говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украине. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать", – сказал Захарченко.8 марта стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" Рубана. в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Позже сотрудники СБУ обыскали квартиру его жены.Правоохранители подозревают Рубана в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева 9 марта арестовал Рубана на 60 дней без права залога.Глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Рубан в ноябре 2017 года наладил перевозку оружия из временно оккупированного Донбасса на подконтрольные правительству территории Украины. По данным начальника украинской спецслужбы, руководитель "Офицерского корпуса" координировал свои действия с Захарченко и террористом "ДНР" Александром Тимофеевым. Грицак подчеркивал, что задержание Рубана помогло предотвратить крупные теракты в центре Киева, в результате которых могли пострадать и погибнуть тысячи человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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