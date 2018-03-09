Пострадавшие госпитализированы

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Четверо пострадавших граждан Украины госпитализированы в больницу, консулы оказывают им помощь.

Напомним, по дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами вдруг съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли . Среди погибших водитель автотранспорта.