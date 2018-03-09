Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Гибель украинцев в ДТП в Польше подтвердили в МИД
09.03.2018 19:01
Гибель украинцев в ДТП в Польше подтвердили в МИД
Пострадавшие госпитализированы
В аварии неподалеку Перемышля в Польше погибли двое украинцев, еще четверо пострадали.
Гибель украинцев в ДТП в Польше подтвердили в МИД

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Четверо пострадавших граждан Украины госпитализированы в больницу, консулы оказывают им помощь.

Напомним, по дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами вдруг съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погиблиСреди погибших водитель автотранспорта.

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирч. Они не достигли места назначения около 500 метров.

  • В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
  • Украинский МИД призвал Польшу к честному диалогу, а не "взаимным обвинениям"
  • В Польше для украинских заробитчан заработала специальная инфолиния

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить