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|Гибель украинцев в ДТП в Польше подтвердили в МИД
|09.03.2018 19:01
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Пострадавшие госпитализированыВ аварии неподалеку Перемышля в Польше погибли двое украинцев, еще четверо пострадали.
Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Четверо пострадавших граждан Украины госпитализированы в больницу, консулы оказывают им помощь.
Напомним, по дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами вдруг съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли. Среди погибших водитель автотранспорта.
Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирч. Они не достигли места назначения около 500 метров.
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