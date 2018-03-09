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|Ирина Геращенко о Рубане: Боевики не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и заявляли, что хотят иметь дело с ним
|09.03.2018 19:06
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1646478192106654
8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам Грицака, Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент).
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