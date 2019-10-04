МВФ уничтожит Украину руками Слуги народа. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Друзья, похоже, слуги народа служат вовсе не народу. А если и народу, то не украинскому.

Как думаете, почему Рада вчера сняла с рассмотрения законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение? Не поверите - не договорились о нижнем пределе суммы незаконного обогащения, с которой наступает уголовная ответственность. Причина - явное, циничное, беспрецедентное вмешательство МВФ в деятельность высшего(!) законодательного органа Украины.

Итак, 1.09.19 комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики проголосовал за законопроект об ответственности за незаконное обогащение и установил нижний предел , с которого наступает ответственность - 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

И тут вдруг- о чудо! - у председателя у Комитета, понятное дело от Слуги народа, Красносельцевой звонит телефон.

Красносельцева отвечает, слушает собеседника, а потом, нисколько не смущаясь, заявляет, что звонил представитель МВФ и потребовал (!) переголосовать (!!) законопроект и установить нижний предел в два раза меньше, чем проголосованный.

И что вы думаете, друзья?

Председатель комитета со ссылкой на телефонный звонок из МВФ принуждает Комитет переголосовать.

И они голосуют(!!!!!!)

Как видите, страна находится в полной зависимости от МВФ и руководят нами вовсе не Слуги народа, а Слуги МВФ.

Публикую видео с этого заседания Комитета и сообщаю, что сегодня фракцией ОПЗЖ будет подано заявление о привлечении к уголовной ответственности членов Комитета Рады и сотрудника МВФ, набравшегося наглости указывать депутатам Рады как им голосовать.

Кстати, слугам народа это будет хорошим уроком, ведь именно они решили отменить депутатскую неприкосновенность, а, значит, они на себе должны прочувствовать всю красота принятых ими же законов.