В Афганистане 17 человек стали жертвами атаки террористов Погибли 10 полицейских и семь военных В Афганистане боевики радикального исламистского движения Талибан напали на 4 контрольно-пропускных пункта полиции и военных. Фото: reuters.com В результате нападения погибли 17 силовиков, пишет Deutsche Welle . Отмечается, что нападения произошли вечером в четверг, 8 марта, в провинции Тахар на севере страны. Бои между силовиками и талибами продолжались несколько часов и закончились под утро 9 марта. В результате нападений погибли десять полицейских и семь солдат. В Афганистане террорист-смертник убил местного чиновника, еще 10 человек ранены

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