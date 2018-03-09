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|В Афганистане 17 человек стали жертвами атаки террористов
|09.03.2018 19:16
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Погибли 10 полицейских и семь военныхВ Афганистане боевики радикального исламистского движения Талибан напали на 4 контрольно-пропускных пункта полиции и военных.
Фото: reuters.com
В результате нападения погибли 17 силовиков, пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что нападения произошли вечером в четверг, 8 марта, в провинции Тахар на севере страны.
Бои между силовиками и талибами продолжались несколько часов и закончились под утро 9 марта. В результате нападений погибли десять полицейских и семь солдат.
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