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|Каныгин: Рубан – один из тех, кто обладает информацией по сбитому малазийскому Boieng
|09.03.2018 19:22
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https://www.facebook.com/konagen/posts/1906448836040620
Он отметил, что год назад пытался поговорить с Рубаном об МН17, однако тот заявил журналисту, что "не снесет в таком случае головы"."Мне трудно поверить, что этот осторожный, хитрый тип повез бы оружие сам из "ДНР" в Киев через несколько контрольно-пропускных пунктов, да еще и для организации покушения на Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ). Не говоря о том, что всякого оружия навалом и на подконтрольных Украине территориях, а если уж надо перевезти его из "ДНР", то для этого подойдет любой кусок 500-километровой "дырявой" линии разграничения", – подчеркнул Каныгин.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.
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