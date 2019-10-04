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|Зима близко: Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
|04.10.2019 08:30
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Председатель Независимого профсоюза шахтеров и народный депутат от партии «Батькивщина» Михаил Волынец сообщил, что Россия перекрыла поставки энергетического угля через Беларусь в Украину.
По его словам, ситуация с наполнением угольных складов ТЭС и так была неудовлетворительная, но сейчас может стать и вовсе катастрофической. Он отметил, что каждый месяц в Украину поставлялось 300–400 тысяч тонн российского угля.
Ранее Волынец уже отмечал, что ситуация с накоплением угля на складах Украины в преддверии зимы является катастрофой для страны.