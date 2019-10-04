Председатель Независимого профсоюза шахтеров и народный депутат от партии «Батькивщина» Михаил Волынец сообщил, что Россия перекрыла поставки энергетического угля через Беларусь в Украину.

По его словам, ситуация с наполнением угольных складов ТЭС и так была неудовлетворительная, но сейчас может стать и вовсе катастрофической. Он отметил, что каждый месяц в Украину поставлялось 300–400 тысяч тонн российского угля.

«Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Белоруссии. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент – зимой», – сообщил Волынец в своем Facebook .

Ранее Волынец уже отмечал, что ситуация с накоплением угля на складах Украины в преддверии зимы является катастрофой для страны.

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