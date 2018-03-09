Первый центр реагирования на киберугрозы уже работает в СБУ,
заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической
интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Украина и НАТО координируют
усилия в сфере кибербезопасности Фото: kmu.gov.ua Вице-премьер
отметила, что запуск ситуационных центров реагирования на
компьютерные инциденты в информационной инфраструктуре государства
находится на завершающем этапе. Один из таких центров уже работает
в Службе безопасности Украины. Климпуш-Цинцадзе также выразила
уверенность, что положительная динамика изменений в этой сфере
сохранится, и заявила о необходимости усовершенстования механизма
информирования сторон по выполненным задачам.Миссироли сказал, что
в НАТО хорошо понимают вызовы кибер-угроз и важность
коммуникации.Стороны также обсудили вопросы противодействия
гибридным угрозам, которые станут одной из тем международной
конференции по реагированию на гибридные угрозы. Мероприятие
запланировано на ноябрь в Украине. Украинские
власти обвиняли РФ в проведении нескольких тысяч хакерских
спецопераций.В феврале Национальная разведка США предупредила,
что в течение 2018 года Кремль может усилить кибератаки
против Украины.
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