Первый центр реагирования на киберугрозы уже работает в СБУ, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Украина и НАТО координируют усилия в сфере кибербезопасности Фото: kmu.gov.ua Вице-премьер отметила, что запуск ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты в информационной инфраструктуре государства находится на завершающем этапе. Один из таких центров уже работает в Службе безопасности Украины. Климпуш-Цинцадзе также выразила уверенность, что положительная динамика изменений в этой сфере сохранится, и заявила о необходимости усовершенстования механизма информирования сторон по выполненным задачам.Миссироли сказал, что в НАТО хорошо понимают вызовы кибер-угроз и важность коммуникации.Стороны также обсудили вопросы противодействия гибридным угрозам, которые станут одной из тем международной конференции по реагированию на гибридные угрозы. Мероприятие запланировано на ноябрь в Украине. Украинские власти обвиняли РФ в проведении нескольких тысяч хакерских спецопераций.В феврале Национальная разведка США предупредила, что в течение 2018 года Кремль может усилить кибератаки против Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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