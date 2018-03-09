Журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин заявил, что однажды пытался расспросить главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана о катастрофе МН17 на Донбассе, однако тот отказался рассказывать, выразив мнение, что "не снесет в таком случае головы". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Каныгин о Рубане: Мне трудно поверить, что этот осторожный, хитрый тип повез бы оружие сам из "ДНР" в Киев Фото: Павел Каныгин / Facebook "Очень странная история с задержанием Рубана на Донбассе украинскими силовиками... К Рубану, конечно, много вопросов. Помимо популярных обвинений в том, что людей он вызволял за деньги, есть еще один момент. Рубан – один из тех, кто обладает информацией по сбитому малайзийскому Boeing. В июле 2014-го он много контактировал с сепаратистами и с тем же Хмурым (боевик "ДНР", якобы причастный к доставке "Бука", из которого был сбит самолет. – ) по теме обменов. Отношения у них тогда сложились вполне рабочие, даже приятельские, оба потом травили байки в Facebook, и я уверен, что Рубан мог бы много интересного нам рассказать", – написал Каныгин на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/konagen/posts/1906448836040620 Он отметил, что год назад пытался поговорить с Рубаном об МН17, однако тот заявил журналисту, что "не снесет в таком случае головы"."Мне трудно поверить, что этот осторожный, хитрый тип повез бы оружие сам из "ДНР" в Киев через несколько контрольно-пропускных пунктов, да еще и для организации покушения на Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ). Не говоря о том, что всякого оружия навалом и на подконтрольных Украине территориях, а если уж надо перевезти его из "ДНР", то для этого подойдет любой кусок 500-километровой "дырявой" линии разграничения", – подчеркнул Каныгин.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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