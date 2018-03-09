По информации британского Salisbury Journal, эксгумированное тело с местного кладбища отвезли в больницу. В Солсбери похоронены жена и сын отравленного экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Сын Скрипаля умер в 2017 году и похоронен в Солсбери Фото: ЕРА С охраняемого полицией кладбища, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр, останки вывезли в больницу Солсбери.Издание не обладает информацией, чье именно тело было эксгумировано.Могилы были взяты под охрану 8 марта.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь Юлия. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.По информации The Guardian, Юлию и Сергея Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Наиболее известные яды такого типа – зарин и VX. Зарин применялся во время химических атак в Сирии, с помощью VX в 2017 году убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама. Источники BBC утверждают, что для отравления использовалось очень редкое вещество – не зарин и не VX.Издание "Радио Свобода" писало, что Скрипаля отравили сильнодействующим синтетическом наркотиком фентанил. Его использовала ФСБ РФ при штурме захваченного террористами театра на Дубровке в 2002 году. Этот препарат не является редким, а симптомы отравления фентанилом не совпали с симптомами Скрипалей.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. В свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в автокатастрофе, отмечает Daily Mail. В 2017 году в России умер сын СкрипаляДом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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