Украинский плут Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что самый большой гонорар
его коллектив получил за эксклюзивное выступление в новогоднюю ночь
в Москве. Данилко: Одна компания заказала Сердючку, но с
условием, чтобы мы в Москве не выступали в эту ночь нигде больше
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Такое было только раз.
Иногда случается с артистами в пик популярности. Какой-то Новый
год. Еще до звезды на голове. Мы пели "А я только с мороза…", вот
эти песни. Одна компания заказала Сердючку, но с условием, чтобы мы
в Москве не выступали в эту ночь нигде больше. И это стоило дорого.
За эксклюзивную новогоднюю ночь была цифра $260 тыс. Я настолько
был удивлен этой сумме. Эксклюзив. "Чтобы вы нигде не выступали, мы
платим такие деньги". Мы подумали – и решили нигде больше не
выступать. Только у них", – сказал Данилко.Данилко известен
благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил
звание народного артиста Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.
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