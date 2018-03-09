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|В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса
|09.03.2018 20:20
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В результате возгорания никто не пострадалВ Киеве из-за пожара в ангаре сгорели четыре автобуса, еще 30 единиц транспорта удалось спасти.
Фото: ГСЧП
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание произошло в одном из автобусов PAZ, впоследствии огонь перекинулся на другие автобусы. Пожар спасатели потушили за полчаса.
К тушению огня привлекли 13 единиц техники и 50 спасателей. Причину пожара выясняют. В результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, вчера на Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели. В результате пожара пострадали шесть шахтеров.
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