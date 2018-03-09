В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса В результате возгорания никто не пострадал В Киеве из-за пожара в ангаре сгорели четыре автобуса, еще 30 единиц транспорта удалось спасти. Фото: ГСЧП Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Возгорание произошло в одном из автобусов PAZ, впоследствии огонь перекинулся на другие автобусы. Пожар спасатели потушили за полчаса. К тушению огня привлекли 13 единиц техники и 50 спасателей. Причину пожара выясняют. В результате возгорания никто не пострадал. Напомним, вчера на Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели . В результате пожара пострадали шесть шахтеров. В пожаре на запорожской шахте пострадали шесть горняков, - ВИДЕО

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