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В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса
09.03.2018 20:20
В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса
В результате возгорания никто не пострадал
В Киеве из-за пожара в ангаре сгорели четыре автобуса, еще 30 единиц транспорта удалось спасти.
В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса Фото: ГСЧП

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в одном из автобусов PAZ, впоследствии огонь перекинулся на другие автобусы. Пожар спасатели потушили за полчаса.

К тушению огня привлекли 13 единиц техники и 50 спасателей. Причину пожара выясняют. В результате возгорания никто не пострадал.

Напомним, вчера на Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабелиВ результате пожара пострадали шесть шахтеров.

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